Требовавшую кондиционер и еду россиянку высадили из самолёта

В Москве сняли с авиарейса в Сочи одну из пассажирок бизнес-класса. Женщина ругалась на бортпроводников и требовала индивидуального обслуживания, сообщает «Подъём».

Сразу после посадки пассажирка заявила, что ей жарко, и потребовала обеспечить более комфортную температуру в салоне. В ответ на слова стюарда о том, что кондиционер будет включён после запуска двигателей самолёта, она стала требовать его включения немедленно. При этом женщина употребляла нецензурные выражения, а также делала акцент на том, что заплатила за билет в бизнес-классе «50 тыщ».

Некоторое время спустя требования беспокойной пассажирки изменились — теперь она настаивала на том, чтобы её покормили, в том числе «горячим». В итоге экипаж вызвал сотрудников полиции и передал им пассажирку. В авиакомпании пояснили, что её поведение создавало угрозу безопасности на борту.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке сняли с авиарейса в Москву двух дебоширов. Они распивали спиртное на борту самолёта, а затем отказались его покидать по требованию экипажа и полиции. Кроме того, один из них избил сотрудника правоохранительных органов. В итоге на мужчин завели уголовное дело.