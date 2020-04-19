В Москве выросла доля подтверждений положительных анализов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c8b2a86-8206-11ea-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доля подтверждений положительных анализов на коронавирусную инфекцию на территории Москвы выросла до 77%. Ранее соответствующие показатели были на уровне 40%. Об этом 19 апреля сообщили представители оперштаба по мониторингу развития ситуации с распространением COVID-19 в столице.

Уточняется, что за последние семь дней в Москве не только расширились возможности диагностики инфекции, но и выросло качество тест-систем в лабораториях.

В последние дни ежедневный прирост подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Москве составляет более 2,5 тысячи. Такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики, — заявили представители оперштаба.

По информации на 19 апреля, в России выявлено 36 793 случая заболевания, из них 4785 — за последние сутки. 3057 человек выздоровели, 313 скончались. В Москве 20 754 заболевших, 1679 пациентов выздоровели, 148 умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, ещё 12 частных лабораторий, работающих на территории Москвы, начали проводить тесты на коронавирусную инфекцию нового типа.