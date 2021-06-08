В Москве вырос спрос на аренду жилья

https://static.news.ru/photo/6dab76a0-3739-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спрос на съём жилья в Москве резко увеличился. В апреле 2021 года — в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в мае — в три раза. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на материалы агентства «МИЭЛЬ».

Сегодня спрос восстанавливается, арендаторы вновь возвращаются в столичный регион, и количество запросов на поиск городского жилья растёт, — говорят риелторы.

А вот предложение сократилось, потому что в апреле прошлого года примерно 20% квартирантов покинули съёмные квартиры из-за пандемии.

Несмотря на это на рынке достаточно много сдающихся квартир и у будущих арендаторов большой выбор. Как и в прошлом году, самой большой популярностью пользуются одно- и двухкомнатные квартиры с современным ремонтом, расположенные в шаговой доступности от станций метро. При этом ценник, который интересует квартиросъёмщиков — до 40 тысяч рублей в месяц.

При этом основная доля запросов приходится на однокомнатные квартиры стоимостью до 30 тысяч рублей в месяц, — отмечают эксперты рынка.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что резкая остановка программы льготной ипотеки могла привести к провалу спроса, поэтому было принято решение о её продлении. Он сказал, что решение было сбалансированным, что даст рынку возможность постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер.