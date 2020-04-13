В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков

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Жители Москвы смогли оформить уже порядка 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% — именно через mos.ru, — приводятся в сообщении на сайте mos.ru слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

В обязательном порядке пропуска заработают в Москве с 15 апреля. Пока они понадобятся только для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Получить разрешение можно с помощью сайта Nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Система оформления пропуска носит заявительный характер. Внесённые данные будут проверяться, и в случае предоставления недостоверных сведений пропуска будут аннулированы.

За последние сутки в столице выявили 1355 новых случаев коронавируса. Всего в Москве зафиксировано 11 513 заболевших, среди них 18 священников, писал NEWS.ru. В целом по России поставлено 18 328 диагнозов COVID-19 в 82 регионах. За весь период в РФ от коронавирусной инфекции скончались 148 человек.