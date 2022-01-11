В Москве выдали первый зелёный «паспорт негражданина»

Человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности в Москве, заявила член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачёва. По её словам, обладателем первого «паспорта негражданина» стал уроженец Душанбе, сообщает РИА Новости.

Закон о таких документах в феврале 2021 года подписал Владимир Путин. Удостоверение выдаётся на десять лет и позволяет работать без оформления разрешений.

Первым человеком в Москве, который получил зелёный «паспорт негражданина» — временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провёл в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать, — пояснила правозащитница.

Мужчина уверяет, что родился в Душанбе, но в пятилетнем возрасте перебрался вместе с семьёй в Астрахань. В школу не ходил.

Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло, — цитирует мужчину Меркачёва.

Она добавила, что руководство центра в Сахарово подарило уроженцу Душанбе кнопочный телефон.

Чтобы он мог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили, — пояснила она.

О том, что Хакимджанов не является гражданином ни одного государства, выяснилось, когда полиция не смогла идентифицировать его личность.

Ранее стало известно, что в декабре 2021 года Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона «О гражданстве РФ». В документе предусматривается упрощение процедуры получения гражданства для более чем 20 категорий заявителей. В то же время инициатива расширяет список причин, по которым лиц, которые были приняты в гражданство РФ (натурализованы), можно лишить российского паспорта.