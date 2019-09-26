https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) подключила к теплу все жилые здания и социальные объекты столицы.

По состоянию на 12:00 26 сентября отопление подано в 33,323 тысячи жилых домов и 7,826 тысячи социальных объектов, говорится в сообщении на сайте МОЭК.

Подключение к теплу торговых помещений, офисов и других зданий выполнено на 64,8%.

Полностью подключение тепла на все объекты Москвы планируется завершить в соответствии с графиком 27 сентября 2019 года, — уточняет энергокомпания.

Ранее News.ru писал, что власти Москвы намерены завершить подачу тепла во все учреждения и жилые дома столицы раньше срока — к 24–25 сентября. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, нормативный срок разогрева города с момента подачи тепла — пять суток.