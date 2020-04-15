В Москве временно закрыли некоторые общежития РУДН

https://static.news.ru/photo/e6105e50-7f1c-11ea-b85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.rudn.ru

В столице на карантин закрыты некоторые блоки общежитий Российского университета дружбы народов.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По её данным, решение было принято из-за нескольких случаев коронавируса, передаёт «Московский Комсомолец».

В частности, закрылись блоки №2, №7, №8 и частично №10 — здесь изолирован только 14-й этаж. Студентам запрещено покидать здания в течение двух недель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что выпускники Финансового университета при правительстве РФ освобождены в этом году от государственных экзаменов в связи с пандемией коронавируса.