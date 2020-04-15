В Москве временно закрыли некоторые общежития РУДН

В столице на карантин закрыты некоторые блоки общежитий Российского университета дружбы народов.
Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По её данным, решение было принято из-за нескольких случаев коронавируса,
В частности, закрылись блоки №2, №7, №8 и частично №10 — здесь изолирован только 14-й этаж. Студентам запрещено покидать здания в течение двух недель.
Ранее NEWS.ru писал о том, что выпускники Финансового университета при правительстве РФ освобождены в этом году от государственных экзаменов в связи с пандемией коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен