В Москве временно отменили штрафы за парковку из-за профилактических работ

Жители столицы могут столкнуться с временным ограничением возможности оплатить парковку, сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
По данным пресс-службы организации, это связано с проведением профилактических работ.
На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. Приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что о завершении профилактики водителям сообщат отдельно. При возникновении вопросов автомобилисты могут обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.
— ÐÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ ÐÐ°ÑÐºÐ¸Ð½Ð³ (@parking_mos_ru) June 30, 2020
Как писал NEWS.ru, плата за парковку автомобилей на улицах российской столицы 1 июля не будет взиматься. Бесплатными будут также парковочные места, где действует повышенный тариф в 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по действующим тарифам.