В Москве временно отменили штрафы за парковку из-за профилактических работ

https://static.news.ru/photo/75e5cc14-bac7-11ea-bdac-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Жители столицы могут столкнуться с временным ограничением возможности оплатить парковку, сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

По данным пресс-службы организации, это связано с проведением профилактических работ.

На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. Приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что о завершении профилактики водителям сообщат отдельно. При возникновении вопросов автомобилисты могут обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

ÐÐ° Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð² ÑÐ²ÑÐ·Ð¸ Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð»Ð°ÐºÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ñ ÑÐ°Ð±Ð¾Ñ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐµÐ½Ð° Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð¾Ð¿Ð»Ð°ÑÐ¸ÑÑ Ð¿Ð°ÑÐºÐ¾Ð²ÐºÑ. ÐÐ° Ð²ÑÐµÐ¼Ñ ÑÐ°Ð±Ð¾Ñ ÑÑÑÐ°ÑÑ Ð·Ð° Ð½ÐµÐ¾Ð¿Ð»Ð°ÑÑ Ð¿Ð°ÑÐºÐ¾Ð²ÐºÐ¸ Ð½Ðµ Ð²ÑÐ¿Ð¸ÑÑÐ²Ð°ÑÑÑÑ.

ÐÑÐ¸Ð½Ð¾ÑÐ¸Ð¼ Ð¸Ð·Ð²Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° Ð½ÐµÑÐ´Ð¾Ð±ÑÑÐ²Ð°. Ð Ð·Ð°Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð»Ð°ÐºÑÐ¸ÐºÐ¸ Ð±ÑÐ´ÐµÑ ÑÐ¾Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¾ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾. — ÐÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ ÐÐ°ÑÐºÐ¸Ð½Ð³ (@parking_mos_ru) June 30, 2020

Как писал NEWS.ru, плата за парковку автомобилей на улицах российской столицы 1 июля не будет взиматься. Бесплатными будут также парковочные места, где действует повышенный тариф в 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по действующим тарифам.