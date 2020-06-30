Общество

В Москве временно отменили штрафы за парковку из-за профилактических работ

14:44, 30 июня 2020 32
Фото: АГН «Москва»

Жители столицы могут столкнуться с временным ограничением возможности оплатить парковку, сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

По данным пресс-службы организации, это связано с проведением профилактических работ.

На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. Приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что о завершении профилактики водителям сообщат отдельно. При возникновении вопросов автомобилисты могут обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

Как писал NEWS.ru, плата за парковку автомобилей на улицах российской столицы 1 июля не будет взиматься. Бесплатными будут также парковочные места, где действует повышенный тариф в 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по действующим тарифам.

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