В Москве впервые арестовали фигуранта дела о дискредитации ВС России

В Москве впервые арестован фигурант уголовного дела о распространении информации, дискредитирующей Вооружённые силы России (207.3 УК РФ). Об этом РИА Новости рассказал адвокат Даниил Берман. Он сообщил, что уже обжаловал постановление о заключении под стражу.

Адвокат пояснил, что речь идёт о его подзащитном Сергее Клокове. Eму вменяется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Мера пресечения ему избрана до 16 мая. Берман подчеркнул , что на сегодняшний день в Москве арест по данной статье — «первый и единственный».

Адвокат добавил, что материалы дела в отношении Клокова находятся в столичном главке СКР. Раскрыть подробности он отказался.

В Пресненском суде, который вынес постановление об аресте Клокова, агентству рассказали, что он является техником запасного пункта управления московского главка МВД.

Ранее сообщалось, что в Чите мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за надпись на автомобиле, дискредитирующую российских военных. В Краснодаре местный житель получил штраф в 30 тысяч рублей за плевок на уличный баннер с надписью «Z — своих не бросаем». На суде он заявил, что таким образом выразил своё отношение к проведению спецоперации на Украине.