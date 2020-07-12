В Москве возобновились проверки газового оборудования в квартирах

https://static.news.ru/photo/5c814b9e-c455-11ea-b792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель главного инженера АО «Мосгаз» Татьяна Киселева сообщила о возобновлении проверок газового оборудования в квартирах Москвы. Она также предостерегла жителей столицы от мошенников.

По словам Киселёвой, проверки будут проходить в соответствии с графиком. Большинство из них назначены на будние дни с 8:00 до 17:00. Они необходимы для предотвращения утечек. Второй целью плановых проверок является объяснение жителям правил пользования газовыми приборами, отмечается на сайте мэра Москвы.

Киселёва также напомнила, что при покупке газовой плиты нельзя подключать её самостоятельно. Также нельзя доверять подключение сотрудникам магазина. Необходимо обратиться к специалистам «Мосгаза».

Помимо этого, власти напомнили о том, что с началом проверок в городе активизируются мошенники. Их можно отличить по несвоевременному визиту и отсутствию надлежащей форменной одежды. Также они часто предлагают платные услуги. Такого никогда не делают сотрудники «Мосгаза». Последние всегда одеты в тёмно-синюю форму с оранжевыми вставками и светоотражающими полосами. На спине у них надпись «Мосгаз» и фирменный логотип.

Как писал NEWS.ru, 14 июня 2020 года «Мосгаз» сообщил о возобновлении очного приёма граждан. Работа компании будет осуществляться в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.