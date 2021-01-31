В Москве возникла пробка от «Комсомольской» до «Красносельской»

https://static.news.ru/photo/b3d29348-63bb-11eb-86f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Протяжённая пробка образовалась в Москве от станций метро «Комсомольская» и «Красносельская». Движение затруднено в связи с проведением несогласованной акции протеста.

Кроме того, из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение восьми маршрутов наземного транспорта, передаёт Telegram-канал столичного дептранса.

Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта: автобусы №№ 40, 122, Т41, электробус № Т14, трамвай №№ 7, 13, 37, 50. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и не мешайте проезду личного и общественного транспорта, — отмечается в сообщении.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Как минимум 1502 человека задержаны, сообщает сайт «ОВД-Инфо».

Наибольшее число задержанных в Москве, где за два часа с начала акции увели 307 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (147 задержанных), на третьем — Владивосток (117). Санкт-Петербург оказался только на пятом месте (97), однако в Северной столице, в отличие от Владивостока, мероприятие началось совсем недавно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве участники несогласованной протестной акции попытались выйти к Третьему транспортному кольцу (ТТК).