В Москве во вторник ожидается сухая прохладная погода

https://static.news.ru/photo/ac0eeb76-6518-11eb-9ca5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологи ожидают прохладную и сухую погоду в Москве во вторник, температура воздуха в столице будет держаться на уровне шести градусов ниже нуля.

Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона в поле повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве минус 4 — минус 6, по области от минус 3 до минус 8, холоднее на востоке, там до минус 13, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптики прогнозируют слабый юго-западный ветер, скорость которого не будет превышать 6 метров в секунду. Незначительно вырастет атмосферное давление, оно повысится к концу дня до 749 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным Гидрометцентра, после оттепели Москву накроют настоящие морозы — в столице будет до −28 градусов по Цельсию. научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал такие показатели аномальными, они регистрируются достаточно редко.