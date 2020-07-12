В Москве вновь открываются дискотеки, аттракционы и детские кружки

https://static.news.ru/photo/8233dc12-c491-11ea-b09d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения на деятельность ряда столичных организаций прекратили действовать 13 июля. В частности, к работе могут вернуться аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа, закрытые 25 марта.

Также открываются детские лагеря, детские центры развлечений, к очной работе могут приступить учреждения образования, то есть студенты могут посещать вузы, выпускники школ и абитуриенты — сдавать экзамены очно, но администрации вузов и Минобрнауки будут самостоятельно выбирать форму проведения экзаменов.

Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т. д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий, — поясняется на сайте мэра города Сергея Собянина.

Сняты ограничения в сфере предоставления услуг населению, предпринимательства. Администрации учреждений также самостоятельно примут решения о продлении дистанционного режима работы или возвращении сотрудников в офисы.

Отмечается, что обязательны соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора, таких как проведение на территории организаций уборок с использованием средств дезинфекции, обработка поверхностей, с которыми контактируют люди, наличие на предприятиях антисептиков и средств индивидуальной защиты (СИЗ), соблюдение правил социального дистанцирования: столы должны быть установлены на расстоянии полутора и более метров друг от друга. Ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте продолжает быть необходимым.

В столице из-за COVID-19 с 5 марта 2020 года объявили режим повышенной готовности. 29 марта граждан отправили на самоизоляцию. После чего закрылись почти все торговые точки, объекты общепита, спортивные залы, запретили гулять в парках. С середины мая мэрия постепенно начала снимать ограничения. Вернулись к работе промышленные предприятия и стройки, МФЦ. Ожила сфера услуг и торговля. С 9 июня отменили самоизоляцию и пропускной режим. С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, разрешён плановый приём пациентов в стоматологических клиниках. 23 июня заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты рекрутинговых компаний сообщили о стабилизации ситуации на рынке труда в России. Они пояснили, что количество вакансий постепенно растёт, увеличивается и количество резюме. Отмечается, что особенный рост предложений о работе замечен в сфере образования и науки. А количество резюме особо активно растёт среди соискателей, которые только начинают карьеру, ищут работу в сфере образования и науки, а также среди домашнего персонала.