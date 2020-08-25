В Москве вернут торжественное вручение первого паспорта

https://static.news.ru/photo/bacf63e8-e778-11ea-80e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центры «Мои документы» возобновят практику вручения паспортов горожанам, достигшим 14 лет, в торжественной обстановке. Первое мероприятие состоится 28 августа во Дворце госуслуг на ВДНХ.

Вручать документ, удостоверяющий личность, в праздничной обстановке «Мои документы» начали в декабре прошлого года. Услуга стала популярна среди жителей столицы, однако её пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса, сообщает mos.ru.

Принять участие в церемонии могут друзья и родственники. После её завершения предлагается посетить экскурсию по музейно-выставочному комплексу истории государственной службы.

Дворец госуслуг «Мои документы» открылся на ВДНХ в декабре 2018 года. Он расположен в историческом павильоне № 71 «РСФСР», рядом с фонтаном «Дружба народов», передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что в России планируют создать единый государственный суперсервис «Моя школа». Через него будет возможен доступ к электронным дневникам и журналам, к записи в школы, детсады и секции, а также к результатам ЕГЭ и олимпиад.