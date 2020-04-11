В Москве в третий раз проведут масштабную дезинфекцию

https://static.news.ru/photo/279c157c-7bb6-11ea-815c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы проведут третью по счёту масштабную дезинфекцию. Об этом сообщил заместитель мэра Пётр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов, — цитирует его «Интерфакс».

По словам чиновника, в работах будет задействовано более 4 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники. Особое внимание будет уделяться дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, остановок общественного транспорта, территории МФЦ. Мероприятие проводится с использованием средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сбербанк разработал прототип робота для дезинфекции помещений от патогенов. Он создан на базе робота-курьера. В нём установлены ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Такой мощности хватит, чтобы за пять минут дезинфицировать помещение площадью 20 кв. м. В настоящее время робот проходит тестирование в офисах банка. В будущем планируется его применение в общественных местах — больницах, поездах, вагонах метро, офисах.