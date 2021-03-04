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В Москве в СИЗО покончил с собой обвиняемый в сексуальном насилии

17:28, 04 марта 2021 11
Бутырская тюрьма Бутырская тюрьма Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Мужчина, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера, свёл счёты с жизнью в следственном изоляторе «Бутырка». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

45-летнего заключённого нашли мёртвым в камере. Замоскворецкий суд вынес вердикт об аресте мужчины в январе 2020 года. Кроме насилия ему ещё вменялся разбой. Судебные заседания по его делу начались в июле 2020 года, но в декабре процесс приостановили. Оказалось, что у покойного в тот период обострилось психическое заболевание, отметил собеседник ТАСС. 

В прошлом году произошло несколько резонансных смертей в следственных изоляторах. Так, в июле сантехник из Каширы, более известный как «каширский маньяк», был обнаружен мёртвым в СИЗО. Мужчина, подозреваемый в многочисленных убийствах и изнасилованиях, скончался от удушения.

В сентябре ультраправого активиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, нашли мёртвым в СИЗО № 3 на территории Челябинска. Рядом с телом была обнаружена записка, по предварительной версии, заключённый совершил самоубийство. В декабре в «Бутырке» погиб заключённый Василий Клепалов. Он был фигурантом дела о взятках в Минпромторге, сообщал NEWS.ru. 

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