В Москве в СИЗО покончил с собой обвиняемый в сексуальном насилии

https://static.news.ru/photo/51d5ff1c-7cf8-11eb-a79d-96000091f725_660.jpg Бутырская тюрьма Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Мужчина, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера, свёл счёты с жизнью в следственном изоляторе «Бутырка». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

45-летнего заключённого нашли мёртвым в камере. Замоскворецкий суд вынес вердикт об аресте мужчины в январе 2020 года. Кроме насилия ему ещё вменялся разбой. Судебные заседания по его делу начались в июле 2020 года, но в декабре процесс приостановили. Оказалось, что у покойного в тот период обострилось психическое заболевание, отметил собеседник ТАСС.

В прошлом году произошло несколько резонансных смертей в следственных изоляторах. Так, в июле сантехник из Каширы, более известный как «каширский маньяк», был обнаружен мёртвым в СИЗО. Мужчина, подозреваемый в многочисленных убийствах и изнасилованиях, скончался от удушения.

В сентябре ультраправого активиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, нашли мёртвым в СИЗО № 3 на территории Челябинска. Рядом с телом была обнаружена записка, по предварительной версии, заключённый совершил самоубийство. В декабре в «Бутырке» погиб заключённый Василий Клепалов. Он был фигурантом дела о взятках в Минпромторге, сообщал NEWS.ru.