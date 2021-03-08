В Москве в понедельник будет мороз до минус 5

Гололедица, метель и до пяти градусов мороза ожидается в столице в понедельник, 8 марта. Также будет достаточно облачно и местами ветрено, сообщил Гидрометцентр России.
В ведомстве
Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба. Скачки атмосферного давления могут доставлять дискомфорт метеозависимым людям. В периоды «барической пилы» кардиолог советует гипертоникам не забывать носить с собой необходимые препараты. При этом для пациентов с гипотонией лучшим решением будет кружка крепкого чая или кофе.
В Московской области в понедельник температура будет колебаться в пределах −8... −3 градуса. В ночь на вторник столбики термометров местами могут опуститься до отметки −23 градуса.
Ранее синоптики предупредили, что на Москву надвигается «циклонический паук». В воскресенье прогнозировали штормовой ветер до 20 метров в секунду и снижение атмосферного давления, писал NEWS.ru.