В Москве в понедельник будет мороз до минус 5

https://static.news.ru/photo/53723cb8-6a93-11eb-bd80-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Гололедица, метель и до пяти градусов мороза ожидается в столице в понедельник, 8 марта. Также будет достаточно облачно и местами ветрено, сообщил Гидрометцентр России.

В ведомстве уточнили , что ночью на вторник резко похолодает до −16 градусов, но днём будет −5... −3. Северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду стал причиной объявления в регионе «жёлтого» уровня погодной опасности. Этот режим будет действовать до трёх ночи 9 марта.

Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба. Скачки атмосферного давления могут доставлять дискомфорт метеозависимым людям. В периоды «барической пилы» кардиолог советует гипертоникам не забывать носить с собой необходимые препараты. При этом для пациентов с гипотонией лучшим решением будет кружка крепкого чая или кофе.

В Московской области в понедельник температура будет колебаться в пределах −8... −3 градуса. В ночь на вторник столбики термометров местами могут опуститься до отметки −23 градуса.

Ранее синоптики предупредили, что на Москву надвигается «циклонический паук». В воскресенье прогнозировали штормовой ветер до 20 метров в секунду и снижение атмосферного давления, писал NEWS.ru.