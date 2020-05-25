В Москве в первый день работы каршеринга арендовали 1,5 тысячи машин

https://static.news.ru/photo/260b10e8-9f36-11ea-9b25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице возобновили работу четыре оператора каршеринга. В первый день работы было арендовано 1,5 тысячи автомобилей.

Больше всего машин брали жители в Таганском и Тверском районах, а также в Люблино и Куркино, — рассказал ТАСС заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каршеринг может возобновить работу при условии, что автомобиль разрешается бронировать не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу клиент должен иметь цифровой пропуск.

Перед выдачей автомобиля клиенту транспортное средство дезинфицируют. После завершения аренды автомобиль отправляется на полную дезинфекцию в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В долгосрочную аренду можно взять автомобили сервисов «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive. Их общий парк составляет 30 тысяч машин.

NEWS.ru писал, что в столице около 1 млн человек не работают или сильно ограничены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На 26 мая в Москве 169 303 заболевших коронавирусом (+2830 за последние сутки), 61 619 выздоровели (+8033 за последние сутки), 2110 умерли (+76 за последние сутки).