В Москве в новогоднюю ночь ожидается оттепель с дождём

https://static.news.ru/photo/08384840-473f-11eb-9c8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики предупредили о надвигающейся оттепели в Москве к 31 декабря. По предварительному прогнозу, 30–31 декабря температура воздуха в столице может подняться выше нуля.

Так, днём 30 декабря в Москве потеплеет до плюс одного градуса по Цельсию, а 31 декабря воздух может прогреться до плюс четырёх. Ожидается южный ветер с возможными осадками в виде дождя и снега, пишет «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 26 декабря, в Москве ожидается нулевая температура, возможен небольшой снегопад, к 27 декабря в столичном регионе похолодает до минус 5–7 градусов (в области до минус 10). Низкие температуры продержатся до 30 декабря.

Метеорологи напомнили, что с 26 декабря начал прибавляться световой день. К Новому году длительность светового дня увеличится на 5–6 минут, считают эксперты.

Как писал NEWS.ru, в последние выходные перед Новым годом в Москве ожидается сильная гололедица, жителей столицы призвали быть осторожными, чтобы избежать травм перед праздниками.