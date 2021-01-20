В столичных кинотеатрах увеличили максимальное разрешённое число зрителей

В российской столице увеличивается максимальное разрешённое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Теперь оно составляет 50% общей вместимости зала.
Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник сам
Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала, — написал Собянин.
Мэр также отметил, что в Москве будут отменены ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и других подобных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако при этом количество людей, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.
Собянин также добавил, что с 22 января в столице возобновляется функционирование музеев, библиотек и иных учреждений культуры.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Санкт-Петербурга повысили заполняемость театральных залов до 50%. Соответствующее разрешение начало действовать с 16 января, постановление было подписано губернатором Александром Бегловым.