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В столичных кинотеатрах увеличили максимальное разрешённое число зрителей

09:11, 21 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В российской столице увеличивается максимальное разрешённое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Теперь оно составляет 50% общей вместимости зала.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник сам сообщил на своём персональном сайте. По его словам, изменения вступят в силу с 22 января.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала, — написал Собянин.

Мэр также отметил, что в Москве будут отменены ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и других подобных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако при этом количество людей, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.

Собянин также добавил, что с 22 января в столице возобновляется функционирование музеев, библиотек и иных учреждений культуры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Санкт-Петербурга повысили заполняемость театральных залов до 50%. Соответствующее разрешение начало действовать с 16 января, постановление было подписано губернатором Александром Бегловым.

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