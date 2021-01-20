В столичных кинотеатрах увеличили максимальное разрешённое число зрителей

https://static.news.ru/photo/fcb5ba4e-5bb0-11eb-9669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В российской столице увеличивается максимальное разрешённое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Теперь оно составляет 50% общей вместимости зала.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник сам сообщил на своём персональном сайте. По его словам, изменения вступят в силу с 22 января.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала, — написал Собянин.

Мэр также отметил, что в Москве будут отменены ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и других подобных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако при этом количество людей, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.

Собянин также добавил, что с 22 января в столице возобновляется функционирование музеев, библиотек и иных учреждений культуры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Санкт-Петербурга повысили заполняемость театральных залов до 50%. Соответствующее разрешение начало действовать с 16 января, постановление было подписано губернатором Александром Бегловым.