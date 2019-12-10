https://static.news.ru/photo/97628194-1b52-11ea-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Трое сотрудников школы № 491, где девочка провалилась сквозь стеклянный пол, уволены. Речь идёт о директоре учреждения, его заместителе и учителе физкультуры. Такие меры последовали по окончании служебного расследования.

С родителями школьников была проведена встреча, в ходе которой они ознакомились с результатами проведения расследования и смогли задать все интересующие их вопросы, — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.

Всё произошло в конце ноября 2019 года. Прогуливая урок физкультуры, девочка пряталась в помещении со стеклянным полом, оборудованном для дополнительных занятий. Школьница забралась на метровое металлическое ограждение и спрыгнула на витражное стекло. В итоге она провалилась с пятого на четвёртый этаж. Ребёнка госпитализировали, в больнице врачи диагностировали у школьницы перелом.

Ранее NEWS.ru писал о пятикласснице, которая принесла в одну из школ Москвы наркотик мефедрон. Учительница, обнаружившая подозрительный свёрток, поинтересовалась у ребёнка, откуда у неё сильнодействующее химическое соединение. Школьница ничего не ответила и отдала пакетик учителю.