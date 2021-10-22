В Москве увеличилось число тяжелобольных COVID-19

В Москве в последние дни фиксируется рост числа тяжёлых случаев заболевания COVID-19. Их доля составляет 70–80%, в зависимости от уровня лечебного заведения. При этом основную часть такого рода пациентов составляют пожилые люди, сказала в своём интервью телеканалу «Россия 1» главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Она добавила, что большинство тяжёлых пациентов относятся к пожилому возрасту.

Хотя средний возраст существенно снизился. И сейчас стали очень активно болеть дети. Детские койки дополнительно разворачиваются, — отметила Лысенко.

Также она рассказала, что назрела тенденция и к «омоложению» болезни, поскольку всё чаще стали болеть несовершеннолетние. В связи с этим в больницах разворачивают дополнительные места для детей.

23 октября в России был поставлен очередной антирекорд по количеству смертей от COVID-19, от недуга скончалось 1075 человек. За последние пять дней специалисты фиксируют неутешительную динамику, пока говорить о стабилизации ситуации не приходится. Также максимальные значения с момента начала эпидемии в стране показывает и число заболевших — 37 678 случаев в сутки.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, в последний месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. Именно по этой причине москвичи будут не работать на два дня больше, чем в среднем по стране.