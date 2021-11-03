В Москве увеличили выплаты донорам плазмы с антителами

Московские власти вдвое увеличили размер бонуса донорам плазмы с антителами к коронавирусу. С 1 ноября сумма компенсации составляет 10 тысяч рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит ТАСС.

Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры, — сказал градоначальник.

Он отметил, что в 2020 году Москва стала первым российским регионом, где для лечения пациентов с тяжёлой формой коронавируса стала применяться плазма с антителами. К настоящему времени такое лечение прошли 20 тысяч человек.

Собянин добавил, что сегодня плазму сдают не только переболевшие COVID-19, но и те, кто прошёл процедуру вакцинации. Благодаря им значительно снижается число больных, которые попадают в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в столице введены стимулирующие выплаты медработникам за привлечение горожан к вакцинации или ревакцинации от коронавируса сверх установленных для медиков планов. Их размер составляет 200 рублей за одного привитого или ревакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет и 400 рублей — за вакцинированного старше 60 лет.