В Москве увеличили сроки аренды каршеринга

Власти Москвы внесли изменения в работу каршеринга. В частности, они увеличили максимальные габариты машин и срок аренды с суток до семи дней. Постановление по данному вопросу подписал градоначальник Сергей Собянин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно постановлению, будут увеличены максимальные габариты автомобиля каршеринга — длина не более 495 сантиметров, ширина не более 200 сантиметров. Напомним, что до этого длина составляла не более 470 сантиметров, а ширина — не более 185 сантиметров. Данная мера позволит операторам каршеринга расширить модельный ряд машин, отмечают в мэрии.

Кроме того будет повышен экологический класс автомобиля каршеринга — не ниже Евро 5 (ранее было не ниже Евро 4).

Соответственно, снизится объём вредных выбросов в атмосферу, — говорится в сообщении.

Что касается срока аренды, теперь он увеличится до недели. Так, повысится привлекательность услуги каршеринга в выходные и праздничные дни.

Ранее сообщалось, что столичный департамент транспорта готовится к запуску сервиса аренды автомобилей «народный каршеринг». Авторы проекта хотят предоставить возможность обладателям автомобилей давать их в аренду другим людям.