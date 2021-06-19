В Москве уточнили сроки ограничений на плановую помощь

https://static.news.ru/photo/68880254-d091-11eb-88ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы с проверкой прививки перед госпитализацией составит около месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный депздрав.

Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца, однако продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе, — пояснили в ведомстве.

Больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации будут госпитализироваться в обычном режиме. Статус вакцинации никак не повлияет и на ситуации, когда требуется экстренная медицинская помощь.

Ранее стало известно, что плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам. Об этом сообщили в депрздраве столицы. Временные правила оказания плановой помощи вынужденно введены из-за обострения ситуации с коронавирусом.