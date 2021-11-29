В Москве установилось рекордно низкое атмосферное давление

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления. Сейчас оно составляет около 711 миллиметров ртутного столба, однако в течение дня будет расти. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление <...> к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба, — заявил Леус.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 ноября, генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на столицу максимальные за последние 69 лет осадки. В столице выпадет до 23 мм осадков, что составляет примерно 40% от месячной нормы ноября.

Во второй половине дня ливень сменится мощным снегопадом, который ухудшит видимость на дорогах до 900 метров. Высота снежного покрова увеличится на два сантиметра. В столице заметно похолодает, на дорогах образуется гололедица. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника. Электросетевым бригадам дано задание подготовить источники аварийного питания.

Горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома, на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями, не парковать возле них автомобили, при управлении автотранспортом строго соблюдать режим и дистанцию.