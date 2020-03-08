https://static.news.ru/photo/63c5a43c-610d-11ea-a50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в воскресенье, 8 марта, в Москве побила температурный рекорд. В 5 часов утра метеостанция ВДНХ зафиксировала 8,5 градуса.

И это на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда, зафиксированного в 2014 году — тогда было 8,3 градуса, — цитирует РИА Новости ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, данный показатель ещё не окончательный. Днём температура будет близка к 9 градусам тепла.

Как ранее писал NEWS.ru, лёгкий весенний дождь и комфортную температуру воздуха, а также высокую влажность и снижение уровня кислорода в воздухе спрогнозировали для столицы синоптики на Международный женский день.