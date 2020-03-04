https://static.news.ru/photo/a8e31e02-5e0e-11ea-bdcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Москве выяснили, кто распространял в социальных сетях ложную информацию о коронавирусе. Подозреваемых задержали, в их отношении начата доследственная проверка.

Об этом журналистам 4 марта рассказал источник в правоохранительных органах. Он отметил, что необходимые меры по удалению недостоверных сообщений будут приняты в ближайшее время.

Люди, распространявшие фейки о коронавирусе в Москве, установлены, в отношении них проводится доследственная проверка, — приводит сообщение источника «Интерфакс».

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появились фейковые сообщения о тысячах «заболевших» коронавирусом в России. На двух аудиозаписях женщины говорили, что в стране «началась эпидемия» и якобы инфицированы уже около 20 тысяч человек.

Специалисты по компьютерной безопасности компании Group-IB заявили, что сообщения распространяются искусственным путём. Психолог Светлана Прель считает, что в записях используются техники нейролингвистического программирования (НЛП). В начале аудиозаписи содержатся указания «распространяем информацию», «закупаем продукты», но источник информации не указывается.

Как передавал NEWS.ru, глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил временно ввести в стране жёсткие меры за распространение ложной информации о коронавирусе.