В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

https://static.news.ru/photo/d2dccad8-fef3-11ea-9ae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве будут строже следить за соблюдением масочного и перчаточного режима на общественном транспорте и в общественных местах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём микроблоге.

Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах, — сообщил мэр.

Он также попросил москвичей проявить особое внимание к пожилым и хронически больным людям. По его словам, благодаря слаженным действиям городу удастся избежать возвращения к жёстким ограничительным мерам.

Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей, — резюмировал градоначальник.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболевших коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

При этом руководителям предприятий столичный градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на удалёнку и обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.