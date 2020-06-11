В Москве умерли 49 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/84918d12-ac16-11ea-a867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки скончались 49 человек. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

За всё время в столице умерли 3 187 человек.

За последние сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 502 436 жителей страны, половина из них уже выздоровели, 6532 человека скончались. В ряде регионов РФ отмечается улучшение эпидемиологической обстановки, власти снимают введённые ранее ограничения.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи выявили самую незащищённую от коронавируса категорию людей. Согласно отчёту китайских медиков, COVID-19 наиболее опасен для мужчин старше 50 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Авторы исследования заявили, что на них приходится большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции.