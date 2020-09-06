В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки ещё 14 пациентов скончались. У всех было положительный тест на коронавирус.

В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

Общее число смертей достигло 4905.

На территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии в стране скончались 17 820 человек с диагностированным COVID-19. 61 пациент умер за последние 24 часа.

Как писал NEWS.ru, первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей.

4 сентября первая партия вакцин по COVID-19 уже поступила в поликлиники.