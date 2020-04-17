В Москве умерли 14 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве сообщили, что 14 человек с положительным тестом на COVID-19 скончались.

Пациенты имели сопутствующие заболевания. Им было от 29 до 88 лет.

В России число заболевших коронавирусом достигло 27 938, 3448 выявлено за последние сутки, излечились 2304.

Ранее сообщалось, что COVID-19 подтверждён у 18 священников Московской епархии. Список церквей, где они служат, включает храмы Симеона Столпника за Яузой, Андрея Первозванного в Метрогородке, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Спаса Нерукотворного Образа в Перово и другие.

Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля проходят без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.