В Москве умерла вдова создателя истребителей МиГ

Вдова известного авиаконструктора Вано Микояна, работавшего над созданием истребителя МиГ, скончалась в Москве на 96-м году жизни. Она была балериной ансамбля имени Моисеева. Кроме того, женщина работала в школе-студии при ансамбле. Об этом сообщает MK.RU.

Зинаида Микоян умерла 21 сентября в своей квартире на Тверской улице. Своего мужа она пережила на пять лет. О дате и месте захоронения пока не сообщается.

В молодости Микоян была балериной ансамбля имени Моисеева, затем работала в школе-студии при ансамбле. Её супруг Вано был ведущим конструктором истребителя МиГ-23. Отец инженера Анастас Микоян свыше 40 лет проработал на высших должностях в СССР. В частности, он курировал торговлю и пищевую промышленность страны. Брат Анастаса Артём руководил разработками серии истребителей-перехватчиков МиГ. Президент РФ Владимир Путин, поздравляя ОКБ имени Микояна с 80-летием, отметил, что бюро создаёт самые современные образцы летательных аппаратов. Среди них он выделил истребитель МиГ-35 и истребитель-перехватчик МиГ-31.