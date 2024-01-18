В Москве умерла дочь революционера Фрунзе Дочь революционера Михаила Фрунзе Татьяна умерла в возрасте 103 лет в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь советского революционера Михаила Фрунзе Татьяна скончалась на 104-м году жизни в Москве, сообщили в пресс-службе историко-художественного и мемориального музея имени М. В. Фрунзе. Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и отметил, что женщина вела широкую пропагандистскую работу.

В Москве в возрасте 103 лет скончалась дочь полководца и политического деятеля М. В. Фрунзе Татьяна Михайловна. <...> Татьяна Михайловна стала главным хранителем памяти отца, вела широкую пропагандистскую работу. Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Дочь Фрунзе родилась 2 августа 1920 года, в шесть лет Татьяна осталась сиротой. Девушка окончила Военную академию химзащиты Красной Армии и в годы Великой Отечественной войны работала на танковом заводе. После окончания химико-технологического института имени Менделеева защитила диссертацию. Фрунзе была одним из главных отечественных экспертов в области экспериментальной химии.

16 января бывший главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Валерий Куличенко ушел из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Он начал тренерскую карьеру в 1961 году. Через девять лет он стал работать в сборной Советского Союза по легкой атлетике.