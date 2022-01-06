В Москве умер писатель и заслуженный врач России Марк Фурман

В Москве в возрасте 85 лет умер эксперт-криминалист Владимирского областного бюро судмедэкспертизы, заслуженный врач России, писатель и журналист Марк Фурман. До своей смерти он долго и продолжительно болел, сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на родственников.

Фурман умер 5 января в одной из московских клиник. Подробности его смерти и какая болезнь стала причиной не уточняются. Прощание с покойным пройдёт в пятницу, 7 января, в Москве.

Фурман родился 9 июня 1936 года в Кишинёве, а в 1964-м окончил Горьковский мединститут. Он написал десятки научных работ и книг, участвовал в создании документальных фильмов и сериалов. Его публикации появлялись во многих популярных изданиях страны. Писатель удостоился нескольких ведомственных наград МВД, а также литературной премии «Владимирская Русь».

Ранее сообщалось, что писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Причиной смерти писателя стала острая сердечная недостаточность. Артисту было 75 лет

Коклюшкин начал литературную деятельность в 1969 году, публикуя свои юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты». С 1980 года он стал писать для эстрады. Его сочинения исполняли многие артисты, в том числе Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко. Больше всего россиянам Коклюшкин запомнился своими монологами — «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другими.