В Москве умер бывший начальник Генштаба ГРУ

Бывший начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба России генерал-полковник Фёдор Ладыгин умер после продолжительной болезни. Ему было 83 года, сообщает ТАСС.

Федор Иванович скончался на 84-м году после продолжительной болезни, — сообщил агентству глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Генерал Ладыгин возглавлял ГРУ с 1992 по 1997 год. Он будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Ранее сообщалось, что российский вице-адмирал в отставке Николай Бирилло был найден мёртвым возле магазина в Москве. Прохожие увидели тело Бирилло на Дубравной улице. Позже выяснилось, что мужчина вышел из магазина, после чего у него прихватило сердце. Сделав несколько шагов, он упал возле двери супермаркета.

В правоохранительных органах изданию сообщили, что пенсионер скончался из-за сердечной недостаточности.

Николай Бирилло служил заместителем командира эскадры в 8-й эскадре кораблей Военно-морского флота СССР с 1983 по 1988 год. В ходе ирано-иракской войны (1980–1989) и американской операции «Буря в пустыне» корабли эскадры обеспечивали безопасность советских сухогрузов и танкеров, ходивших по Оманскому и Персидскому заливам. Бирилло был награждён многочисленными медалями и орденом Красной Звезды.