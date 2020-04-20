В Москве уменьшилось число тяжёлых пациентов с COVID-19

В Москве сократилось число тяжёлых пациентов, поступающих в больницы с коронавирусом.
Об этом заявили в Минздраве. По мнению главы ведомства Михаила Мурашко, такая динамика доказывает эффективность мер по самоизоляции и разобщению людей, которые принимаются в России в связи с распространением COVID-19,
И в городе Москве видим, в том числе, что интенсивность распространения процесса, что очень важно ещё, и поступление тяжёлых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен, — отметил министр.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что всего 410 человек, больных коронавирусной инфекцией, находятся на лечении в медучреждении. Он подчеркнул, что у остальных пациентов в графе «диагноз» значится «внебольничная пневмония». При этом 56 пациентов находятся в реанимации, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), писал NEWS.ru.
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