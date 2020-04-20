В Москве уменьшилось число тяжёлых пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/14c1eb5c-82d2-11ea-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сократилось число тяжёлых пациентов, поступающих в больницы с коронавирусом.

Об этом заявили в Минздраве. По мнению главы ведомства Михаила Мурашко, такая динамика доказывает эффективность мер по самоизоляции и разобщению людей, которые принимаются в России в связи с распространением COVID-19, передаёт ТАСС.

И в городе Москве видим, в том числе, что интенсивность распространения процесса, что очень важно ещё, и поступление тяжёлых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен, — отметил министр.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что всего 410 человек, больных коронавирусной инфекцией, находятся на лечении в медучреждении. Он подчеркнул, что у остальных пациентов в графе «диагноз» значится «внебольничная пневмония». При этом 56 пациентов находятся в реанимации, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), писал NEWS.ru.