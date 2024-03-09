В Москве у жены нефтяного магната украли сумку за 3 млн рублей РЕН ТВ: в Москве у жены нефтяного магната украли сумку Birkin за 3 млн рублей

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РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что в Москве у жены нефтяного магната и миллиардера Фархада А. Анны А. украли сумку Hermes Birkin стоимостью не менее 3 млн рублей. По данным телеканала, аксессуар могли похитить в период с июля 2023 по январь 2024 года.

Как рассказал собеседник РЕН ТВ, заявление в полицию поступило в четверг, 7 марта, кража произошла в доме на улице Солянка, сама пострадавшая на протяжении долгого времени отсутствовала по адресу проживания, находясь за рубежом, сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Во время одного из своих визитов в Москву Анна А. обнаружила, что в ее гардеробе отсутствует сумка. Тогда она попросила своего адвоката подать заявление в полицию. Сама она сейчас находится за пределами России, — сообщил собеседник телеканала.

Ранее в аэропорту Барселоны у российской семьи украли багаж с драгоценностями на сумму €8,5 млн. Злоумышленники похитили чемодан и сумку, в которых лежали кольца с бриллиантами, наличные деньги в валюте, браслеты, колье и часы. Сотрудники полиции по камерам отследили злоумышленника. Они увидели, как вор садится в арендованный автомобиль на парковке и задержали его на дороге. В машине были двое мужчин, а с ними украденные чемодан и сумка.