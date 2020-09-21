В Москве туристам предлагают пройти по «дороге из жёлтого кирпича»

https://static.news.ru/photo/e0f74e96-fbff-11ea-9a75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Е.Самарин/mos.ru

В Москве разработали новый туристический маршрут под названием «Дорога из жёлтого кирпича: по Москве художника Леонида Владимирского». Он посвящён 100-летию со дня рождения художника и охватывает 12 мест на карте столицы.

Протяжённость маршрута составляет около девяти километров. Прогулка по нему займёт порядка двух часов, в ходе которых можно увидеть роддом Грауэрмана на Новом Арбате, где художник появился на свет, Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, куда он поступал по настоянию отца, Дом Журналистов на Никитском бульваре, Дом Актёра на Арбате и друге объекты, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал «Узнай Москву».

Владимирский родился 21 сентября 1920 года в семье, далекой от искусства. Рисовать он учился по почтовым маркам из коллекции отца и оттачивал навыки в школьных стенгазетах. На художественный факультет он смог поступить только после окончания войны.

В 1953 году он создал образ Буратино, который считается классическим. Кроме того, он выступил автором иллюстраций ко многим детским книгам, включая «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Три толстяка» Юрия Олеши и другие. Скончался художник в 2015 году.

Ранее NEWS.ru писал, что на портале «Узнай Москву» стали доступны прогулочные маршруты по Измайловскому и Бабушкинскому паркам. Пользователи могут попасть на страницу с описанием маршрута, отсканировав плакаты с QR-кодами в зонах отдыха. По словам куратора ИТ-проектов в сферах культуры и бизнеса московского Департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, такие технологии позволяют сделать прогулки по столице столицы более познавательными и интерактивными.