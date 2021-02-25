В Москве трансвеститы изнасиловали гастарбайтера из Таджикистана

https://static.news.ru/photo/c1ddaada-7794-11eb-b4b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве трое трансвеститов изнасиловали рабочего из Таджикистана, который принял их бордель за женский.

По словам Курбана, он пришёл в квартиру на улице Гришина за «массажем от приятной девушки». Мужчину встретил трансвестит. Рабочий разволновался, однако его успокоили и сказали, что девушки, которые будут делать массаж, уже в пути. Ему сообщили, что он пока может расслабиться и «покурить кое-что», передаёт Telegram-канал Mash.

Дальше всё было будто в тумане — Курбану стало плохо, а затем в комнату вошли три «не совсем девушки» и изнасиловали его. Рабочий ушёл, но вернулся из-за пропавшей карточки. Трансвеститы её вернули, списав предварительно 16 тысяч рублей. Только после этого мужчина обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление. Трансвеститов задержали, но уже на следующий день отпустили. Зато самого Курбана схватили за хранение наркотиков.

Соседи в доме на улице Гришина утверждают, что бордель в здании существует около семи лет и якобы там постоянно употребляют наркотики.

Ранее 65-летний житель Москвы был задержан полицией за участие в групповом изнасиловании, которое произошло ещё в советское время. 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе была изнасилована 17-летняя девушка. Тогда силовики задержали троих подозреваемых. Спустя 47 лет выяснилось, что в преступлении участвовал ещё один человек. Им оказался мужчина 1956 года рождения. Он проживает на бульваре Рокоссовского. Задержанный признался в совершении преступления.

Адвокат Владимир Неупокоев рассказал, что пенсионер не понесёт никакого наказания за свои действия, поскольку по статье за изнасилование срок давности составляет 15 лет. При этом его могут ущемить в правах: например, пенсионер не сможет получать визу для въезда в некоторые страны, писал NEWS.ru.