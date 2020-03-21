https://static.news.ru/photo/4deca8e0-6c66-11ea-812f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Тестирование системы распознавания речи и лиц начали московские суды. Об этом сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

Мы сейчас уже тестируем систему распознавания речи. В перспективе хотим использовать систему биометрических данных, чтобы, например, данные о личности установить по отпечаткам пальцев, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что в ближайшее время будут построены здания ещё 10 судов, которые будут оснащены по последнему слову техники.

Егорова также рассказала, что в двух московских судах уже были задержаны шесть находящихся в розыске человек. Они просто пришли «поддержать» своих знакомых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичная мэрия заказала сотни мощных серверов для системы распознавания лиц, которая будет анализировать данные 175 тыс. городских видеокамер. Они станут частью цифровой сети, которая позволит чуть ли не отслеживать конкретного гражданина от двери до двери. Первым шагом будут уже установленные камеры в автобусах, метро и на светофорах. Вместе с тем всё больше камер появляется во дворах и на подъездах, и общее их число должно превысить 200 тысяч.

К системе распознавания лиц можно подключить, к примеру, базы данных местной полиции, ФСБ и судебных приставов. При этом программа сохраняет лица всех, кто зафиксирован камерой. Пока человек проходит через зону контроля, система делает серию снимков его лица, из которых потом отбираются лучшие.