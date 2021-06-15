В Москве студентам разрешили сдавать сессию удалённо

В Москве студенты могут сдать летнюю сессию дистанционно. Это следует из приказа Минобрнауки, адресованного столичным вузам. Документ опубликован на сайте ведомства.
В нём говорится, что подведомственные министерству вузы в связи с эпидемиологической ситуацией вправе реализовывать образовательные программы, а также организовать промежуточную и итоговую аттестации с помощью дистанционных технологий.
Кроме того, образовательным учреждениям надлежит
Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за минувшие сутки выявлено 6805 новых случаев заражения. Мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня.
Он отметил, что в последние дни в мегаполисе зафиксирован взрывной рост заболеваемости. Показатели почти достигли декабрьских значений. По словам градоначальника, это связано с тем, что москвичи начали расслабляться и пренебрегать мерами профилактики.