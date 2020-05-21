В Москве стало больше вылечившихся от коронавируса, чем тяжелобольных

https://static.news.ru/photo/cdf33e7e-9b7c-11ea-bbef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Количество поступающих в больницы Москвы тяжелобольных с коронавирусной инфекцией вдвое меньше, чем число выписывающихся пациентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В наши больницы поступает тяжелобольных все меньше и меньше, чем количество выписываемых из больницы. Их сегодня почти в два раза больше, чем людей, которые поступили, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее мэр Москвы рассказал о результатах тестирования на коронавирус в столице. По его словам, в настоящий момент ситуацию можно оценить как позитивную. Он отметил, что каждый день проводится около 50 тысяч анализов. В результате выявляемость достигает 2,5 — 3 тысяч, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.