В Москве спрогнозировали снегопады в конце новогодней недели
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:21, 08 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Синоптики прогнозируют сильные снегопады в конце новогодних выходных, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос». С вечера воскресенья до утра понедельника в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков.
Москвичей ждёт снежный финал новогодних выходных: сильные снегопады пройдут с 18.00 воскресенья до 6 утра понедельника, выпадет до 25-30% месячной нормы осадков, — сообщают синоптики.
В пятницу, 7 января, Мэрия Москвы предупредила горожан о наступлении морозов в ближайшие дни. Холодать начнёт с 8 января. Ожидалась облачность и небольшой снег.
Во вторник москвичей ждёт сильное похолодание. Температура воздуха составит от минус семи до минус 12 градусов. В среду станет ещё холоднее. Днём столбики термометров опустятся до 15 градусов мороза, ночью — до минус 20 градусов.