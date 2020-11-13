В Москве спасли забытого матерью в машине двухлетнего ребенка

https://static.news.ru/photo/8ce02350-2760-11eb-9033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press

Полицейские и сотрудники МЧС спасли двухлетнего малыша, которого мама оставила в машине без присмотра. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Прохожие сообщили, что на улице Маршала Савицкого, у дома 4 в машине заперт ребёнок, — рассказал собеседник РИА Новости.

Сразу же на место происшествия приехали сотрудники полиции, которые вызвали спасателей. Они вскрыли машину и освободили малыша. Мать вскоре пришла на парковку и рассказала, что отошла в магазин меньше чем на час.

Летом похожий случай произошёл в Ростове-на-Дону. Тогда полицейским удалось найти женщину, которая забыла своего двухлетнего ребёнка в такси. Пока мать привлекают к ответственности, ребёнок остаётся в медицинском учреждении.

Как писал NEWS.ru, ранее пропавшую под Екатеринбургом 11-летнюю девочку обнаружили мёртвой.