https://static.news.ru/photo/72da9a1e-6161-11ea-976c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joanie Michaud/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тонущую сиамскую кошку выловили из Москвы-реки спасатели станции «Крымский мост».

Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, кошка не могла самостоятельно выбраться на берег и её пришлось вытаскивать сачком, передаёт РИА Новости.

Как только спасатели с помощью специального сачка подняли кошку, она пустилась наутёк, — цитирует агентство сообщение.

Как ранее писал NEWS.ru, в Совете Федерации РФ предложили дополнить новую редакцию КоАП положением о штрафах за купание в неположенных местах. Согласно инициативе сенаторов, штраф для физлиц составит от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.