Тонущую сиамскую кошку выловили из Москвы-реки спасатели станции «Крымский мост».
Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, кошка не могла самостоятельно выбраться на берег и её пришлось вытаскивать сачком,
Как только спасатели с помощью специального сачка подняли кошку, она пустилась наутёк, — цитирует агентство сообщение.
Как ранее писал NEWS.ru, в Совете Федерации РФ предложили дополнить новую редакцию КоАП положением о штрафах за купание в неположенных местах. Согласно инициативе сенаторов, штраф для физлиц составит от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.
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