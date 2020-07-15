В Москве создали ресурсный центр для помощи органам опеки и попечительства

Власти Москвы открыли ресурсный центр «Содействие» на базе бывшего городского научно-практического центра по защите прав детей. Сотрудники новой организации займутся помощью органам опеки и попечительства в вопросах защиты прав несовершеннолетних, а также недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
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Кроме того, в «Содействии» продолжат работать по направлениями, которыми занимались в центре защиты прав детей. В частности, специалисты будут координировать деятельность организаций, помогающих семьям с приёмными детьми.
В июне детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала к масштабной реформе органов опеки и попечительства, передавал NEWS.ru. Кузнецова заявила, что в работе над реформой должны принять участие общественные организации, родительское сообщество, профильные министерства и ведомства — все, «кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности». Уполномоченный по правам детей донесла свою инициативу до президента РФ Владимира Путина.
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