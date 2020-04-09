В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a7b56fe6-7a31-11ea-a889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве создан клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главврачи коронавирусных стационаров.

Как сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом, члены комитета предложили включить стационары для лечения пневмонии и стационары для больных с COVID-19 в единую систему.

Они также предложили всех пациентов с пневмонией вести как больных с коронавирусом, даже если ещё нет результатов тестов. По мнению врачей, сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусной инфекцией.

Ранее NEWS.ru писал, что на лечение в столичную клинику в Коммунарку за сутки поступило 72 человека. В общей сложности в медучреждении находятся 424 человека с COVID-19.