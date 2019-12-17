Специалисты центров «Мои документы» до конца декабря проведут поквартирные обходы москвичей. Они расскажут жителям о предстоящем капремонте поликлиник.
Как
Отличить работников можно по ветровкам, красным сумкам и бейджам с персональными данными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне смогут ходить в поликлиники и получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС. Соответствующий сервис разрабатывают Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд Московской области.
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