В Москве состоялась церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко

Фото: Ekaterina Zvirinina/wikipedia/via Global Look Press/Global Look Press

Максим Кононенко

В Москве прошла церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко, кадры публикует RT. С ним простились в храме Живоначальной Троицы.

О смерти 53-летнего журналиста стало известно 14 мая, причины не назывались. В интернете Кононенко был известен как Мистер Паркер, под этим псевдонимом писал статьи на различных площадках.

Писательница и журналистка Мария Юденич назвала Кононенко легендой Рунета. Она добавила, что его работы читали везде, начиная от Кремля, заканчивая дворовыми компаниями. Юденич напомнила, что в начале века Кононенко создал два культовых продукта Рунета. Один из них — «Идиот», второй проект назывался «Владимир Владимирович (ТМ)».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал Максима Кононенко талантливым и харизматичным журналистом. Глава объединения также принес соболезнования его семье и близким.

Максим Кононенко родился в Апатитах 13 марта 1971 года. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, учился в Литературном институте имени М. Горького. Он также был автором и участником множества интернет-проектов.